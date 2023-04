Ha abusato dei suoi nipotini: per il nonno "orco" è arrivata la condanna

Strane "attenzioni" da parte del nonno. La madre di quattro bambini ha subito formalizzato regolare denuncia ai carabinieri. Ieri, 11 aprile, davanti ai giudici del tribunale collegiale un uomo di 74 anni residente alla periferia di Padova è stato condannato alla pena di 3 anni e 8 mesi. L'accusa è di quelle da far rabbrividire: avrebbe abusato dei suoi quattro nipoti. Situazioni queste che gli sono costate l'accusa di violenza sessuale aggravata da averla commessa nei confronti di minori. Il pubblico ministero Roberto Piccione, titolare delle indagini, aveva chiesto una condanna a due anni, ma ora il bruto si troverà a scontarne una quasi doppia. Ma non è tutto, l'indagato dovrà anche risarcire tre dei suoi quattro nipoti, con 15 mila euro ciascuno per un totale di 45 mila euro. Il pensionato, affiancato dal suo legale, ieri era presente in aula. I fatti sono datati 2021 e hanno riguardato quattro fratelli, di cui tre bambine e un bambino.

Cosa è successo

Le violenze sarebbero andate avanti fino al 2014. Secondo l'accusa il bruto avrebbe toccato i nipotini nelle parti intime, ma con il passare degli anni le torture a sfondo sessuale sarebbero andate avanti senza freni. La madre dei quattro fratellini, circa sei anni fa, notando alcuni comportamenti anomali da parte dei suoi figli si è insospettita. Nei giorni a seguire ha provato a chiedere ai suoi bambini cosa avessero e i più grandi, disperati, hanno raccontato di quelle strane "attenzioni" del loro nonno. Da qui è partita l'inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio dell'anziano e ieri alla condanna. Un dettaglio che rende la vicenda ancora più cruda da digerire. Al momento della lettura della sentenza l'indagato non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento, accettando senza particolari emozioni quanto il giudice ha deciso a suo carico.