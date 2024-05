Giovani studenti del team "antibulli" a scuola di legalità

A lezione di legalità. Le porte del comando provinciale dell'Arma di via Rismondo a Padova oggi 7 maggio, si sono aperte per 35 studenti delle classi terze dell'istituto di istruzione superiore Giovanni Valle. Si tratta di ragazzi appartenenti al team antibullismo della scuola. L’incontro, organizzato nell’ambito del progetto di educazione alla legalità, è stato promosso per far conoscere ai ragazzi l’organizzazione territoriale dell’Arma. I giovani, accompagnati dagli insegnanti, sono stati ricevuti dal comandante della Compagnia di Padova, maggiore Stefania Riscolo che li ha accompagnati in un percorso di visita alla struttura.

L'attività

Ad introdurre la giornata, in sala conferenze, il comandante provinciale, colonnello Michele Cucuglielli, che ha illustrato l’attività dell’Arma nel suo complesso, soffermandosi sul quotidiano impegno posto dai militari della provincia di Padova a tutela della legalità e sicurezza dei cittadini. Nel corso delle attività gli studenti hanno avuto modo di osservare da vicino le “gazzelle” del Norm - sezione Radiomobile nonché seguire le dimostrazioni organizzate dal team di artificieri antisabotaggio della terza sezione del Nucleo investigativo, dai militari delle Api (Aliquote di primo intervento), e dal Nucleo carabinieri cinofili di Torreglia con il cane “Coco” addestrato per servizi di ordine pubblico e ricerca di persone scomparse. La visita si è conclusa nella sala Afis dedicata al fotosegnalamento. L’iniziativa ha suscitato il vivo interesse degli ospiti, che hanno dimostrato particolare curiosità per gli equipaggiamenti e i mezzi in dotazione all’Arma per il disimpegno delle attività quotidiane.