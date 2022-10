Sorpreso mentre sta per rubare due biciclette: arrestato con la droga in tasca

Voleva rubare un paio di biciclette regolarmente parcheggiate in corso del Popolo all'ingresso di piazzetta Gasparotto. Per sfondare la catena stava utilizzando un lucchetto. E' stato sorpreso dagli agenti della sezione "Volanti" della Questura che l'hanno arrestato in flagranza.

I fatti

Bloccato dai poliziotti lo straniero ha gettato a terra il lucchetto utilizzato per lo scasso e un involucro che è stato prontamente recueprato dagli agenti. All'interno sono state rinvenute quattro dosi di eroina. Da una successiva perquisizione personale sono spuntate ulteriori dosi della medesima sostanza per complessivi 11 grammi di eroina. Nei guai è finito un nigeriano di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale che è stato accompagnato negli uffici della Questura e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e tentato furto aggravato.