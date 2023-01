Bigiotteria non a norma sequestrata, Zaia: «Tuteliamo i commercianti onesti»

L'ennesima operazione posta in essere oggi, 19 gennaio, dalla Guardia di Finanza di Padova a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini è stata accolta con soddisfazione dal governatore del Veneto Luca Zaia.

Il commento

«15,6 milioni di articoli di bigiotteria irregolari sono un numero record. Complimenti alla Guardia di Finanza di Padova, che ha saputo scovarli e sequestrarli. Mi congratulo con le Fiamme Gialle padovane per l’operazione che ha portato al maxi sequestro durante i controlli legati ai saldi invernali. Se anche ognuno di questi articoli irregolari - ha proseguito Luca Zaia - fosse stato venduto a un euro, il danno per i commercianti onesti sarebbe stato di ben 15,6 milioni di euro, una cifra esorbitante. Senza contare - ha concluso il governatore - che mancava l’indicazione sulla presenza di eventuali sostanze nocive e si trattava quindi di oggetti potenzialmente anche pericolosi per la salute».