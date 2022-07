Padovaland, il parco acquatico diventa "dog friendly"

Un’area dedicata agli amici a 4 zampe, Padovaland è il parco acquatico dog friendly. E’ stata una delle attrattive più gettonate in queste prime settimane di apertura estiva del parco di divertimenti alle porte di Padova. Si tratta della “Dog Area” una zona specifica interna al parco dedicata ai bagnanti che vogliono portare con sé il proprio amico a 4 zampe.

Parco Acquatico

Si tratta del primo parco acquatico in Italia ad adottare una soluzione di questo tipo. Non è un’area sgambamento comune unica per tutti i cani. Si tratta di alcuni box privati e divisi uno dall’altro, recintati, di 16 mq ciascuno, dove si ci si potrà rilassare con il proprio cane libero al proprio fianco. All’interno di ciascun box sono presenti 2 sdrai per adulti, un ombrellone, uno stradietto per l’amico a 4 zampe, 2 ciotole e una doccetta ad uso esclusivo. Una zona privata dunque dove godersi il proprio relax assieme al proprio cagnolino, che potrà rimanere slegato e avrà sempre a disposizione una doccetta per rinfrescarsi. Queste aree sono affittate su prenotazione per l’intera giornata. Si trovano in una zona del parco lontana dalle piscine, in riva al lago naturale di 30mila mq presente a Padovaland. Lago dove è possibile far fare il bagno al proprio cane, se lo desidera. «L’idea di realizzare queste aree private per le famiglie con cane è venuta a mia moglie – spiega Johnny Pozzi, titolare di Padovaland – lei non si separa mai dal suo cagnolino e così mi ha dato lo spunto per creare degli spazi privati dove godersi il relax del parco assieme al proprio cane. E’ stata un’ottima idea, lo testimonia il fatto che queste aree sono sempre molto richieste dai nostri clienti, in particolare durante il fine settimana».

Apertura

E’ entrata nel vivo nel frattempo la stagione estiva a Padovaland. Dall’apertura avvenuta l’11 giugno migliaia di persone tutti i giorni hanno raggiunto il parco acquatico per una giornata di divertimento e di relax. Molto gradito dai clienti il restyling effettuato alle attrazioni e alle aree di balneazione. Tutto esaurito nei fine settimana, con tantissime famiglie presenti a godere delle attrazioni del parco. Nei giorni feriali invece tocca ai giovani, ragazzi e ragazze, molti studenti, a godersi le vacanze estive con un tuffo in piscina. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 per tutta l’estate.

Scivoli

Nei 50mila mq di parco vi sono oltre 20 scivoli a disposizione dei bagnanti, la piscina ad onde più grande d’Italia e moltissime attrazioni e divertimenti. Il restyling ha visto la rimessa a nuovo degli scivoli, l’installazione di ombrelloni in paglia a sostituire quelli in tela, un ammodernamento delle zone dedicate agli ospiti. Per maggior informazioni: www.parcopadovaland.it