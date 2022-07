Incidente alle cascate del Friuli, padovana gravemente ferita

Una donna di Este di 69 anni è in gravi condizioni dopo essere stata soccorsa nella mattinata di oggi 15 luglio nei pressi del Fontanon di Goriuda a Chiusaforte (Udine), dove si stava recando assieme al marito. La donna è caduta probabilmente a causa di un malore. Ma non è ancora escluso che il malore sia invece sopraggiunto come conseguenza della caduta e dopo aver battuto la testa. Sul posto tre soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino, la Guardia di Finanza e l'ambulanza za. L’elisoccorso regionale ha portato sul posto l'equipe di bordo e la donna è stata stabilizzata con difficoltà e condotta d'urgenza all'ospedale di Udine.