Rissa furibonda in un agriturismo, spuntano i coltelli: padovani protagonisti nel trevigiano

Forse un bicchiere di troppo, una parola fuori posto, spuntano i coltelli, e così anche la più banale delle liti rischia di trasformarsi nella più assurda delle tragedie. E' quanto accaduto nella notte tra mercoledì 1 giugno e oggi, 2 giugno (alle 00.40 circa), all'interno dell'agriturismo "El Contadin" di via Circonvallazione est, a Castelfranco Veneto. Un gruppo di giovani si è reso protagonista di un violento scontro. A farne le spese sono stati due 21enni dell’Est Europa, residenti nel padovano che sono dovuti entrambi ricorrere alle cure del Suem 118, rimediando alcuni giorni di prognosi, a causa di alcune ferite da taglio. All'agriturismo, oltre agli infermieri del Suem 118, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto che hanno identificato altri due protagonisti dell'episodio, un 18enne e un 19enne, entrambi italiani e residenti sempre nell'Alta padovana. I quattro giovani sono stati tutti denunciati per i reati di rissa e lesioni. Si tratta del secondo grave episodio di violenza avvenuto nella Marca nell'arco delle ultime 24 ore. Martedì sera due erano stati i feriti (tra cui uno in prognosi riservata) in una maxi-rissa avvenuta in piazza Rigo a Castelfranco Veneto, all'esterno di un bar della zona.