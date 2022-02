Litiga con un militare americano fuori da un locale e finisce accoltellato

Accoltellato fuori dal locale da un militare americano. E' ricoverato in garvi condizioni un ragazzo 22enne di Padova, coinvolto in una rissa nella notte fuori da una lap dance di Vicenza. E' stato colpito almeno da una coltellata al torace e ora è all’ospedale San Bortolo ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo la versione del padovano sarebbe stato un militare americano armato di coletto ad aggredirlo. Sul posto sono subiti arrivati gli agenti della polizia che hanno avviato indagini per chiarire la vicenda, risalire al movente e individuare il responsabile che rischia come minimo l'accusa di lesioni aggravate. Alle indagini stanno collaborando anche i carabinieri della Setaf per verificare se tra i protagonisti vi siano effettivamente anche parà statunitensi. Erano circa le 6 di mattina quando, stando alle prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una discussione tra due gruppi di ragazzi pare per motivi banali, degenerata poi in una vera e propria rissa.