Ladri s'introducono al Palagozzano e rubano cellulari, portafogli e orologi ai giocatori del Pescara

Il Futsal Pescara vince a Padova (1-3) mettendo sotto il Petrarca, sempre più con l’acqua alla gola in classifica nel campionato di serie A di calcio a 5, con una partita autoritaria, di cuore, esperienza e organizzazione, ma torna in Abruzzo con l’amaro in bocca. Mentre la squadra di Despotovic ieri 5 novembre giocava la partita a Pala Gozzano, dei malviventi si sono intrufolati nello spogliatoio dei biancazzurri rubando tutto il possibile dalle borse e dalle tasche di Mammarella e compagni: portafogli, cellulari e orologi. La pessima sorpresa per i giocatori del Pescara è arrivata alla fine del primo tempo, quando sono rientrati nello spogliatoio per l’intervallo. Mammarella e compagni sono rimasti senza parole, anche perché resta da capire come qualcuno abbia potuto accedere allo spogliatoio pescarese senza essere notato da nessuno dentro e fuori la struttura.