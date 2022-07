La Palestra Popolare Chinatown porta lo sport in piazza come antidoto allo sgombero

Comincia così la nota della Palestra Popolare Chinatown in vista del lancio della inziativa pubblica in programma per sabato 9 luglio: «Quattro anni fa le porte di un magazzino abbandonato dell’Inps vengono aperte. Da quattro anni dentro le mura di quel magazzino vive una palestra popolare che garantisce a centinaia di persone sport e attività fisica senza discriminazioni economiche, etniche o di genere. Ora l’Inps ha deciso di mettere all’asta decine di stabili in Quartiere Palestro, minacciando di sgombero anche la Palestra Popolare Chinatown».

La palestra

Da una parte un riassunto di ciò che è stato e dall'altra la preoccupazione di quello che potrebbe non essere più. Per questo secondo i gestori dello spazio è indispensabili ritornare in mezzo alla gente, del quartiere e non solo, per difendere questa idea di sport per tutti. Praticata, non solo a parole, si intende. «A questa minaccia vogliamo rispondere anche con le attività che da anni portiamo avanti nel nostro quartiere, fra i nostri palazzi, fra la nostra gente, perché crediamo che la vera arma ad un eventuale sgombero sia la solidarietà delle persone che hanno vissuto e vivono quotidianamente la Palestra».

Iniziativa

«Per questo - lanciano l'invito dalla Palestra Popolare Chinatown - sabato 9 luglio saremo in Piazza Caduti della Resistenza con una giornata di sport popolare e socialità. Il progamma della giornaata prevede, dalle 17.00 alle 19.30 allenamento aperto di tutte le discipline proposte dalla Palestra con l’accompagnamento musicale di DJ Niki Irie. Poi dalle 19.30 alle 22.00 buffet e musica». La prima di una serie di iniziative che mirano a non perdere il patrimonio umano costruito in questi anni, dando l'opportunità di far praticare sport anche a chi semplicemente non se lo poteva permettere o a chi, come nel caso di alcuni minori affidati ai servizi sociali, che hanno trovato nella pratica sportiva una insperata opportunità.