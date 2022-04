Cammina per il parco con i pantaloni abbassati, poi lancia un mattone contro l'auto dei carabinieri

Era completamente ubriaco e camminava per strada a torso nudo con i pantaloni alle caviglie. Come se non bastasse, ha tirato un mattone contro l'auto di servizio dei carabinieri.

Il fatto

Era la sera di mercoledì 27 aprile. Un 26enne italiano, senza fissa dimora, si aggirava nel parco di via Manin a San Martino di Lupari. Doveva aver bevuto parecchio perché si è spogliato, restando a torso nudo, e poi si è abbassato i pantaloni fino alle caviglie. Un comportamento che ha spinto i carabinieri a fermarlo per un controllo e, magari, per farlo rivestire. Ma il giovane si è trasformato in una furia. Ha cominciato a minacciare e offendere i militari dell'Arma per poi scagliarsi contro l'auto di servizio: ha preso un mattone e l'ha lanciato contro il cofano della macchina per poi sferrare un pugno sul tettuccio. Il 26enne è stato arrestato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e per danneggiamento. Trattenuto nelle camere di sicurezza, la mattina di giovedì 28 aprile si è tenuto il rito per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e condannato a 4 mesi di reclusione il giovane per resistenza a pubblico ufficiale.