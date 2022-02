Nei parchi di Padova arrivano altri 160 cestini “Fido” dedicati alla raccolta delle deiezioni canine

Nell’ambito del Progetto”Amici di Fido”, il Comune di Padova installerà nei parchi e nelle aree verdi della città di Padova 160 nuovi contenitori “Fido”, dedicati alla raccolta differenziata delle deiezioni canine. Saranno cestini molto particolari, di colore verde e facilmente identificabili grazie al simpatico pittogramma che raffigura “Fido”, che rispondono a una crescente esigenza dei cittadini, sempre più amanti delle passeggiate all’aria aperta con i loro migliori amici.

Parchi

Il Comune aveva già collocato in fase sperimentale, a fine 2020, alcuni contenitori dedicati a quest’utilizzo in alcuni parchi cittadini, in Prato della Valle (tre cestini) e in zona San Giuseppe (cinque cestini) presso l’omonimo piazzale, in via Palestro, in via Crimea, in via Tirana e via Vicenza. Considerato il riscontro molto positivo da parte dei cittadini che hanno molto gradito questi contenitori, si passa ora alla seconda fase del progetto “Amici di Fido”, che prevede l’installazione di altri 160 contenitori “Fido” che verranno tutti collocati nelle prime tre settimane di marzo.

Caratteristiche

I cestini “Fido” hanno una volumetria pari a 25 litri, saranno alti 57 centimetri e larghi 38. Le deiezioni dovranno essere gettate al loro interno dai proprietari dei cani utilizzando gli appositi sacchettini dedicati.

Si ricorda, in caso di dubbio durante la raccolta differenziata, che le deiezioni canine vanno sempre gettate nell’indifferenziata e non nell’organico.

2020

«Un progetto - l'assessora all’ambiente Chiara Gallani commenta - che abbiamo avviato in via sperimentale nel 2020 e che ha ottenuto molto successo. Sono tante le richieste arrivate da cittadine e cittadini per l’installazione di questi particolari cestini: anche nel bilancio partecipato delle consulte è emerso come fossero attesi in molte zone della città. Con queste 160 nuove installazioni arriviamo in molti parchi e aree verdi, piazze e lungo gli argini, per incontrare una forte esigenza da parte di chi ama passeggiare con il proprio cane e sa molto bene quanto è importante avere a disposizione un cestino ad hoc per le deiezioni canine, sia per evitare di portarsi in giro troppo a lungo i sacchetti, sia per evitare un conferimento sbagliato. La forte richiesta di questi anni, cui finalmente riusciamo a dare seguito, oltre a indicare quanto i padovani siano amanti dei cani, indica una forte sensibilità sul tema ambientale. Un’altra volta li ringrazio perché è proprio grazie alle segnalazioni di ognuno che un passo alla volta costruiamo un servizio a misura di tutti».