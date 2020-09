Parco dei Faggi: cade un pioppo in prossimità di una festa di laurea

Nelle scorse ore è stato segnalato un pioppo caduto al parco dei Faggi. Sul posto è subito intervenuta la polizia locale, che ha chiuso il parco. Al momento della schianto c'era una festa di laurea, due giovani si sono rivolti all'ospedale per lievi escoriazioni. I due hanno raggiunto il pronto soccorso autnomamente, senza bisogno dell'intervento dell'ambulanza.

Indagine

L’albero presenta problemi alle radici, molto difficili da accertare con normali monitoraggi. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni verranno svolti tutti gli accertamenti per poter definire precisamente che cosa ha causato lo schianto. Il parco rimarrà chiuso fino alla completa messa in sicurezza. Ha dichiarato l'assessora Chiara Gallani: «Il parco è chiuso e resterà chiuso finché non avremo chiara la situazione. Domani mattina con i tecnici sarò sul posto per fare tutte le valutazioni. È necessario guardare con attenzione e monitorare attentamente. Al dispiacere si aggiunge il sollievo per il fatto che niente e soprattutto nessuno abbiano subito danni».