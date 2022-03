Parco Raciti, torna l'appuntamento con il cross Brentelle

Domenica 27 marzo 2022, dopo due anni di sospensione, l’atteso appuntamento con il Cross Brentella. L’evento sportivo, organizzato dall’Atletica Brentella, in collaborazione con CSI Centro Sportivo Italiano provinciale e FIDAL Padova, al Parco Raciti-Brentella (Via Chiesanuova, 133), è valido come III prova provinciale CSI di corsa campestre.

È prevista la presenza di oltre 500 atleti, suddivisi tra categorie giovanili (baby, cuccioli, esordienti, ragazzi, cadetti), assolute (allievi, juniores e Seniores) e master. Gli atleti si sfideranno su percorsi di diverse lunghezze, a seconda della categoria. Ad aprire la gara i Master e i Veterani alle ore 9.30, mentre gli ultimi a correre saranno alle 12.00 i Cuccioli e i Baby.

La gara è aperta agli atleti CSI, Fidal ed EPS provinciali. Saranno presenti anche diversi atleti di Rovigo, grazie a una collaborazione con il comitato provinciale.