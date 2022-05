Spingono a terra il parroco e gli rubano il cellulare: è caccia ai due ladri

Quando i due uomini si sono avvicinati, il parroco non ha avuto paura. Li conosceva, li aveva già aiutati. I due lo hanno spinto a terra e gli hanno rubato il cellulare.

Il furto

Erano le 17 di martedì 3 maggio quando il parroco della chiesa di San Daniele, in via Umberto I a Padova, ha chiamato la polizia. Poco prima due senza tetto si erano avvicinati al prete. Lui li conosceva, gironzolavano in quella zona e più di una volta si era fermato a parlarci. Inizialmente i due uomini non sembravano avere cattive intenzioni. Gli hanno chiesto dei soldi, l'elemosina. Poi, lo scoppio di violenza. I due hanno spinto a terra il parroco e gli hanno rubato il cellulare, correndo via. Il prete si è spaventato moltissimo e quando sono arrivati i poliziotti era molto agitato, così è stato accompagnato in ambulanza fino all'ospedale. Gli agenti della squadra volanti sono sulle tracce dei due ladri.