Non rispettano i provvedimenti e vengono sorpresi dalla polizia: denunciate due persone

A distanza di pochi minuti sono stati trovate due persone inottemperanti a un ordine: il primo di espulsione, il secondo di divieto di ritorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Nella tarda serata di martedì 8 settembre, i poliziotti hanno fermato un 32enne libico che sembrava molto nervoso. Ha mostrato un passaporto austriaco e una richiesta d’asilo, parlando solo inglese e presentandosi come turista. Ma era chiaro che quel passaporto fosse falso. Ad un approfondimento, i poliziotti hanno scoperto che il questore di Varese aveva emesso un ordine di espulsione. Inoltre, l’uomo aveva un cellulare senza sim di cui non è stato in grado di spiegare la provenienza. È stato denunciato per ricettazione, false attestazioni sulla propria identità e per la violazione dell’ordine del questore. Poco prima, in zona stazione è stato fermato per un controllo un 21enne romeno su cui pendeva il divieto di ritorno nel comune di Padova: nello zaino aveva un tronchese, con il quale probabilmente tagliava i lucchetti delle biciclette visti i suoi precedenti. È stato denunciato per la violazione dell’ordine e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.