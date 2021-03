Cambiano le modalità per chiedere l'appuntamento per il rilascio del passaporto

Cambia la modalità per prendere appuntamento con gli uffici della questura per il rilascio o il rinnovo del passaporto.

Le novità

Da martedì 2 marzo ci si potrà registrare sul portale www.passaportonline.it solo se in possesso dell’identità digitale (Spid) o di carta d’identità elettronica con il relativo pin, come stabilisce il decreto legge 76/2020. Una volta effettuata la registrazione si potrà prenotare l’appuntamento presso la questura per il rilascio del passaporto. Le persone che già si erano registrate in precedenza sul sito potranno usufruire del servizio fino al 30 settembre di quest’anno: basterà il proprio codice fiscale e la propria password. Dopo tale data dovranno anche loro avere lo Spid o la carta d’identità elettronica. La questura continuerà ad assicurare per i residenti di Padova e provincia il rilascio del documento di viaggio per casi urgenti documentati e relativi a lavoro, studio, salute o necessità di richiedere visti consolari.