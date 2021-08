Senza patente e assicurazione non si ferma all'alt: la polizia locale la insegue

Ha tirato dritto all’alt della polizia. E quando gli agenti sono riusciti a rintracciarla, la donna è scappata dentro casa e non è più voluta uscire. Guidava senza patente e l’auto non aveva l’assicurazione.

La vicenda

Nella serata di sabato 31 luglio la polizia locale stava eseguendo dei controlli e a San Giorgio delle Pertiche hanno dato l’alt a una Fiat punto guidata da una 40enne di San Martino di Lupari che percorreva la strada provinciale del Piovego in direzione Villa del Conte. Ma la donna ha ignorato la pattuglia. I vigili hanno effettuato un veloce controllo prendendo il numero di targa e hanno constatato che l’assicurazione risultava scaduta nel 2020 e non era mai stata rinnovata. Così l’hanno seguita e dopo circa mezz’ora sono riusciti a rintracciarla: l’auto era parcheggiata nel cortile di una villetta a Santa Giustina in Colle. La donna era in giardino e appena ha visto la polizia locale si è barricata in casa: è uscito il suo compagno e i poliziotti hanno spiegato cosa era accaduto. Per altro l’auto non era nemmeno stata revisionata nel 2019. Sommando tutte le contravvenzioni, la donna dovrà pagare oltre mille euro di multa. Le è stata revocata definitivamente la patente di guida: già nel 2018 le era stata sospesa per assenza dei requisiti psico-fisici.