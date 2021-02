Mostra una patente estera falsa al controllo e viene scoperto: scatta la denuncia

Ha presentato ai carabinieri una patente estera falsa durante un controllo e questo gli è costato una denuncia.

Il fatto

Nella serata di martedì 9 febbraio era in corso un servizio perlustrativo dei carabinieri di Carmignano di Brenta. Tra le persone controllate c’è un 34enne nato in Albania e residente a Camisano Vicentino (Vicenza). Quando l’uomo ha mostrato la patente, i militari hanno alzato un sopracciglio. Qualcosa non andava. Si trattava di un documento apparentemente rilasciato dalle autorità albanesi ma sono bastate veloci verifiche per appurare con certezza che quella patente era stata contraffatta. Il 34enne è stato quindi denunciato per falsità materiale e uso di atto falso.