Guida da più di 30 anni senza patente, la polizia locale gli fa un verbale da oltre 5 mila euro

Per una trentina d'anni ha guidato l'auto senza averne i requisiti. Ieri, 17 giugno in via Antoniana a Campodarsego, è incappato in un posto di controllo della Polizia locale. Al volante di una Opel Corsa gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese hanno identificato un uomo di 51 anni di Curtarolo che trasportava nel posto del passeggero la moglie. In un primo momento l'automobilista ha riferito di aver lasciato il portafogli a casa. Poi è emersa tutta la verità: il controllato non aveva mai conseguito la patente di guida, ma si muoveva liberamente lungo le strade, incurante dei rischi. L'auto, intestata alla moglie, era anche priva di revisione. E' scattato un verbale di 5.100 euro a lui e di 397 euro alla moglie per incauto affidamento. L'Opel Corsa è stata sottoposta a fermo amministrativo. L'attività della Polizia locale proseguirà senza sosta anche nel fine settimana al fine di tutelare gli utenti della strada, scongiurare incidenti stradali e incastrare possibili trasgressori alle più elementari regole imposte dal Codice della Strada.