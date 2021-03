Guida abitualmente l'auto senza mai aver preso la patente: pizzicato dai carabinieri

Era ormai un'abitudine per lui, andarsene in giro nonostante non avesse mai preso mezza lezione di guida. I carabinieri lo hanno sorpreso alla guida dell'auto della moglie e lo hanno denunciato

Le brutte abitudini sono dure a morire. E al 34enne pizzicato dai carabinieri alla guida di un’auto senza mai aver conseguito la patente piaceva proprio andarsene in giro senza averne il titolo.

La denuncia

Nella mattinata di mercoledì 17 marzo i carabinieri della stazione di Prato della Valle con i colleghi del 4° Battaglioni carabinieri Veneto di Mestre (Venezia) hanno fermato in via Armistizio un’auto, guidata da un 34enne albanese residente a Maserà di Padova. L’auto era di proprietà della moglie ma quando i carabinieri hanno chiesto di vedere la patente, l’uomo ha ammesso di non averla. Non di averla dimenticata, non l’aveva proprio mai presa. E da alcuni veloci accertamenti i militari dell’Arma hanno scoperto che non quella non era un’occasione estemporanea. L’auto è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per guida senza patente.