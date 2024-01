L'ex tesoriere del canile chiede di patteggiare: è sospettato di aver rubato 800 mila euro all'ente

Ha chiesto di patteggiare. Massimiliano Rinaldi, ex tesoriere del Canile di Rubano, avrebbe sottratto in tre anni dalle casse dell’ente quasi 800 mila euro. Il prossimo 26 gennaio sarà davanti al Gip Beatrice Bergamasco per patteggiare la sua pena dopo aver chiesto di essere giudicato con un rito alternativo. La Procura inizialmente aveva chiesto l’archiviazione, ma il Rifugio per cani e gatti, seguito dai legali Orietta Baldovin e Tullio Chierego, ha presentato domanda di opposizione all’archiviazione e ha chiesto una serie di sequestri per garantirsi il credito.

I fatti

Secondo l'accusa, l’ex tesoriere avrebbe rubato il denaro da quattro diversi conti correnti di proprietà della sezione padovana della Lega nazionale per la difesa del cane, l’associazione benefica gestrice del canile con sede in via Palù a Rubano. Tutto sarebbe iniziato nel 2019 e fino al 2022. L'uomo sembra che amasse il gioco d’azzardo, motivo per cui sarebbe finito in seria difficoltà economica, pensando poi di risolverla sottraendo i soldi delle donazioni destinati a cani e gatti. La Procura ha invece chiesto l’archiviazione per la madre, perchè l’ex presidentessa non avrebbe saputo nulla di quegli ammanchi. Inoltre, una volta scoperto la voragine nelle casse dell’ente, avrebbe manifestato l’intenzione di denunciare il figlio.