Pedone travolto mentre attraversa la strada davanti casa: è in fin di vita

Tragedia sfiorata mercoledì mattina in via Ca' Pisani a Vigodarzere, dove una persona è stata travolta mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato poco dopo le 10 e ha visto coinvolto un pedone di 69 anni che stata raggiungendo la propria abitazione dopo aver fatto la spesa.

L'incidente

L'uomo, che è proprietario di una ditta di autotrasporti, è stato centrato da una vettura, ha rotto il parabrezza ed è finito sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che l'hanno stabilizzato, caricandolo in ambulanza e trasportandolo in ospedale a Padova in condizioni disperate. Stando alcuni testimoni nel punto dello schianto non ci sono le strisce pedonali. L'auto che l'ha investito è una Fiat Sedici guidata da un uomo.

Notizia in aggiornamento