Pena ridotta in appello per il falso broker

Pena ridotta in corte d’Appello a due anni e 10 mesi per Nicolò Svizzero, 43 anni, rampollo di una ricca famiglia padovana condannato in primo grado a Padova nel settembre del 2020 a tre anni e quattro mesi per abusivismo finanziario.

30milioni

Svizzero, che oggi è ai domiciliari a casa sua a Padova, avrebbe fatto sparire gli scorsi anni oltre 30milioni di euro affidatigli da facoltosi imprenditori padovani, che sarebbero rimasti ora con un pugno di mosche. Di quei soldi non vi è alcuna traccia almeno per ora, il pm Marco Brusegan è in attesa di avere notizie dalle banche americane e da quelle mediorientali dove il denaro sarebbe stato depositato. Ma ci sono poche speranze di ritrovare quei soldi. A rimanere con la bocca asciutta gli imprenditori che avevano affidato a Svizzero i loro beni, convinti che il giovane e ambizioso “broker”, avrebbe fatto fruttare quei soldi. Ma non è andata così.

Interessi

A quanto pare il giovane padovano incamerava soldi dei clienti e con quei soldi pagava gli interessi degli altri clienti. Uno “schema Ponzi” che è crollato di fronte alle prime richieste di rientrare. Dure erano state le parole della gup Elena Lazzarin, nelle motivazioni della sentenza di condanna in abbreviato: «Nicolò Svizzero parte da una posizione avvantaggiata, almeno socialmente. Ha una laurea, ha disponibilità economiche più che sufficienti a vivere dignitosamente, comprende pienamente il disvalore della propria condotta, circostanze che portano a ritenere più intenso il dolo e maggiore riprovevolezza per il suo operato». A difendere il padovano l’avvocato trevigiano Fabio Crea.