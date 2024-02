In 700 al funerale di don Sergio, Cipolla: «Per lui la Chiesa è stata madre e figlia»

«La chiesa per Don Sergio è stata madre perché lo ha formato insieme alla famiglia di sangue, ma è stata anche figlia nelle parrocchie dove lui ha operato da padre». Queste le parole del Vescovo Claudio Cipolla, che oggi, 17 febbraio, ha celebrato i funerali di don Sergio Penazzato, per 37 anni parroco di Roncaglia. Erano almeno in 700 i presenti per la celebrazione (di cui almeno una trentina di sacerdoti) per dire addio all'87enne, colonna indelebile della locale parrocchia. Don Sergio non è stato solo un parroco, ma anche un amico, un maestro, una persona in grado di trasmettere a giovani, adulti ed anziani, messaggi d'amore e di speranza. Già nella tarda giornata odierna verrà comunicata la data del funerale.

Il ricordo

Tra le figure simbolo di Ponte San Nicolò, l'assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Rinuncini l'aveva così ricordato: «Figure come quelle di don Sergio dovrebbero rimanere eterne nella nostra comunità. Ha visto crescere generazioni di ragazzi, ha celebrato centinaia di matrimoni e contribuito in maniera attiva alla crescita dell'attività della parrocchia e di tutta la frazione di Roncaglia. A don Sergio - ha proseguito - vanno i miei ringraziamenti a nome di tutta la comunità di Ponte San Nicolò». La sua esperienza a Ponte San Nicolò è proseguita per 37 lunghi anni. Oggi è stato poi timulato nel cimitero di Vigonovo