Pietro Ligorio, comandante dei carabinieri di Piazzola sul Brenta, va in pensione

Nel giorno di Ferragosto andrà in pensione il comandante della stazione dei carabinieri di Piazzola sul Brenta: dopo una lunga e brillante carriera il luogotenente Pietro Ligorio termina il servizio attivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La carriera

Originario di Francavilla Fontana (Brindisi) si è arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1979. Diplomato ragioniere, dal 1980 al 1981 ha prestato servizio nel primo battaglione carabinieri paracadutisti “Tuscania” di Livorno e dopo aver frequentato la Scuola sottufficiali carabinieri di Velletri e Firenze, il 7 giugno 1983 prende servizio al Nucleo operativo e radiomobile di Padova, dove rimane fino al 1989 quando viene trasferito a Vigodarzere. Il 6 maggio 1992 diventa comandante della stazione di Piazzola sul Brenta. È laureato in Scienze dell’amministrazione (curriculum Operatore giudiziario) presso l’Università di Siena e poi ha conseguito un master in Filosofia e storia del diritto. Nel 2012 si è laureato anche in Giurisprudenza. Ha ricevuto la medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, è stato premiato dalla Federazione Maestri del lavoro d’Italia con la foglia d’oro al merito del lavoro nel 2009. Sempre nel 2009, durante la cerimonia del 195esimo annuale della fondazione dell’Arma dei carabinieri a Roma, è stato premiato dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come uno dei cinque comandanti di stazione (su 5 mila) perché «particolarmente distintosi nell’espletamento dell’attività di Istituto nel corso del 2008». Nel 2011, invece, ha ricevuto dal comando interregionale carabinieri “Vittorio Veneto” un Encomio semplice perché in qualità di comandante di una stazione distaccata dirigeva e coordinava una complessa e articolata attività d’indagine che consentiva la disarticolazione di un sodalizio criminale dedito al traffico e allo spaccio di droga.