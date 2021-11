Perde il controllo dell'auto e si cappotta

Un brutto incidente questa mattina all'altezza di Montegrotto Terme che ha coinvolto una donna che è stata trasportata all'ospedale di Abano, in codice giallo.

Capottamento

La trentanovenne A. M. D, residente ad Abano Terme ma di origine rumena, proveniva da Torreglia in direzione Montegrotto. Quando è giunta in viale della Croce Rossa, nel tratto tra villa Draghi e la rotonda con la fontana in via Catajo, la conducente del veicolo ha perso il controllo dell'auto e si è capottata finendo nel lato sinistro della strada, dopo aver sbattuto con un platano. Soccorsa prima dalla Polizia Locale e poi dal personale medico, è stata appunto condotta in ospedale.