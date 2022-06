Perde il controllo del mezzo e si capovolge con l'auto

Non erano ancora le otto della mattina di domenica 26 giungo quando i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in Via Gattamelata, a Padova.

Controllo

L'intervento è stato per necessario per soccorrere una automobilista che, dopo aver perso il controllo dell'auto, è uscita di strada, rimanendo ferita. La sua auto ha impattato con un albero che fatalmente ha scongiurato che il mezzo finisse nel canale sottostante. I pompieri arrivati dalla centrale con il personale di prima partenza e l’autogrù hanno messo in sicurezza la vettura.

Soccorso

La giovane donna è stata presa in cura dal personale del SUEM per essere trasferita in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero dell’auto.