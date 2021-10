Perde la vita in un tragico incidente a Piove di Sacco un 52enne di Salboro

Ancora sconosciute le cause. Intervenuti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso

Incidente mortale oggi 2 ottobre a Piove di Sacco. Non si conoscono ancora i dettagli del sinistro avvenuto nel pomeriggio in via Righi, in direzione Corte di Piove di Sacco, dove il 52enne Sergio Giraldo, residente a Padova nella frazione di Salboro, ha perso la vita. L'uomo era a bordo della sua Audi A3, quando improvvisamente pare abbia perso il controllo dell'auto, rovesciandosi. A nulla e' servito il tempestivo intervento dei sanitari.