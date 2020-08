Perdita dal serbatoio di gpl che serve un'abitazione: intervengono i vigili del fuoco

Il serbatoio che perde, la paura, l’intervento dei vigili del fuoco. Un serbatoio interrato che serviva un’abitazione è stato sistemato.

Il fatto

Intorno alle 10.15 di venerdì 14 agosto i vigili del fuoco di Cittadella sono intervenuti in via Montegrappa, a Loreggia, dove un serbatoio di gpl stava perdendo. Il serbatoio era sotto terra e veniva utilizzato da una casa privata. Il problema era il manometro, quindi i vigili del fuoco hanno chiuso la valvola e poi lasciato campo libero ai tecnici per ripristinare il serbatoio.