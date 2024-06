Fugge dagli arresti domiciliari, 56enne rintracciato e arrestato

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagna di Abano Terme hanno arrestato per evasione a Pernunia un 56enne del posto. La pattuglia nel corso della mattinata di ieri 1o giugno, durante un servizio perlustrativo, si è recata presso l’abitazione dell’uomo per un controllo, in quanto già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, ma appena imboccata la via i militari hanno notato e riconosciuto il soggetto passeggiare e dirigersi verso il centro del paese. Di fronte ai carabinieri non ha opposto alcuna resistenza.

L'arresto

I militari dell'Arma hanno fermato il 56enne chiedendo la motivazione del suo spostamento ma quest’ultimo non ne ha fornito una valida. L’arrestato, come disposto dall’autorità giudiziaria, al termine delle formalità di rito è stato nuovamente sottoposto presso la propria abitazione alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Non è escluso che l'autorità giudiziaria, a fronte del reato, decida di aggravare ulteriormente la misura restrittiva. In questo caso per l'indagato si aprirebbero le porte del carcere.