Prende fuoco la stalla, strage di vitellini a Pernumia

Strage di vitellini. Devastante incendio oggi 2 settembre alle 11 in un'azienda agricola di via Valdolmo a Pernumia. L'attività dei pompieri è in pieno svolgimento, ma ci sarebbero numerosi capi di bestiame morti a seguito del rogo e dei fumi tossici sprigionati.

I fatti

Da un primo riscontro l'incendio ha interessato il fienile vicino alla stalla con oltre 300 capi di bestiamo che sono stati tutti messi in salvo. Non è andata così per lo scomparto riservato ai vitellini. Coinvolte dalle fiamme anche alcuni trattori e dei macchinari che sono bruciati.

Pompieri al lavoro

Le operazioni di spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi. Cause in corso di accertamento. Sul luogo dell'incendio si sono portati anche i carabinieri della stazione di Monselice e i colleghi della Radiomobile di Abano. Le fiamme e il fumo che si sono alzanti dalla stalla sono state viste a diverse centinaia di metri di distanza creando allarme tra la popolazione.