Pesce avariato nella vetrina del negozio: multe salate per il responsabile

Nella vetrina erano esposti prodotti scaduti e potenzialmente pericolosi per la clientela tanto che numerose sono state le lamentele e le segnalazioni fino a quando non sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Albignasego. Il pesce marcio è stato sequestrato dagli ispettori dell'Ulss 6 Euganea e nei prossimi giorni verrà distrutto. A riportarlo è il Gazzettino di Padova in un pezzo a firma Cesare Arcolini.

Merce non idonea

Il blitz è scattato mercoledì mattina in una pescheria di via Roma ad Albignasego: la situazione per l'esercizio commerciale ora si è complicata e sono in arrivo multe per migliaia di euro al responsabile. Si tratta di pregiudicato, già noto alle forze dell'ordine che da tempo abita nel padovano. Gli ispettori hanno contestato il mancato rispetto delle minime norme igienico sanitarie. Al termine delle formalità si è proceduto in via cautelare alla chiusura dell'attività. Oltre venti chili di alimenti sono stati sequestrati e verranno distrutti. Sono in corso altri accertamenti da parte delle forze dell'ordine per capire se lo stabile sia o meno idoneo all'attività commerciale e se vi siano tutti i requisiti richiesti. Di fronte alle sollecitazioni da parte degli ispettori, il responsabile della pescheria avrebbe riferito che quella merce avariata e in avanzato stato di decomposizione non era in vendita, ma soltanto in esposizione.