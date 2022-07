Siccità, peggiora di giorno in giorno la situazione in città: decine di pesci morti nei canali

Un dramma nel dramma: decine e decine di pesci (ma parlare di centinaia non sarebbe così esagerato) muoiono ogni giorno nei canali di Padova a causa della mancanza di ossigeno dovuta al netto abbassamento dei corsi d'acqua, dovuto ovviamente alla siccità.

Pesci

Una situazione che diventa sempre più preoccupante di giorno in giorno, come dimostra la foto scattata intorno alle ore 20 di ieri, domenica 3 luglio, dal nostro lettore Andrea Misiano lungo Riviera Mussato, in pieno centro: oltre alla presenza di almeno cinque pesci morti in neanche mezzo metro, è possibile notare sia dai grossi massi - solitamente coperti - che dalle zampe dell'uccello acquatico, di poco immerse nell'acqua, come il livello del canale sia bassissimo. E vista la continua assenza di precipitazioni la situazione rischia di peggiorare ulteriormente, causando un danno incalcolabile alla fauna ittica.