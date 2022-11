«Centinaia di pesci morti nello scolo»: la denuncia del sindaco

Centinaia di pesci morti, riversi nello scolo Rialto, nei pressi di via della Croce Rossa a Montegrotto Terme. È la scena che si sono trovati davanti diversi cittadini nella mattinata di oggi, venerdì 4 novembre, che, richiamati dalla puzza, hanno segnalato il problema ai vigili del fuoco e alla polizia locale.

Pesci morti

«Abbiamo appreso dal comune di Abato Terme - afferma la comandate della polizia locale Cristina Moro - che il 31 ottobre c’è stato un blackout elettrico che ha comportato una parziale interruzione del corretto funzionamento del depuratore di Abano Terme». I tecnici dell’Arpav già mercoledì 2 novembre hanno effettuato un campionamento dell’acqua di scarico del depuratore prelevando campioni delle precedenti 24 ore e sono in corso analisi chimiche per valutare se il parziale "fermo impianto" abbia provocato lo scarico di acque non adeguatamente trattate che potrebbero aver provocato la moria di pesci segnalata a Montegrotto Terme. AceGasAps, secondo le informazioni giunte dal Comune di Abano, ha provveduto a ripristinare l’energia elettrica dell’impianto di depurazione in gestione e a recuperare le carcasse dei pesci morti lungo lo scolo Fossa Mala e nel primo tratto dello scolo Rialto. Sono ancora in corso accertamenti per comprendere i motivi dell’accaduto. «Bisogna fare molta attenzione - afferma il primo cittadino Riccardo Mortandello - perché anche il minimo errore può portare a gravi conseguenze per l’equilibrio delle reti idrauliche secondarie».