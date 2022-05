Peste suina, Gottardo: «Emergenza da tenere sotto stretta osservazione»

«Sulla peste suina non dobbiamo perdere tempo, bisogna intervenire con urgenza – ha dichiarato Vincenzo Gottardo vicepresidente della Provincia di Padova con delega all’Agricoltura. Il fatto che la malattia sia presente in Piemonte, Liguria e ora anche nel Lazio, aumenta la preoccupazione nel territorio italiano soprattutto dove la popolazione dei cinghiali è abbondante come in provincia di Padova e sui Colli Euganei».

«Non ci sono pericoli per la salute umana, ma è una malattia grave che può intaccare la produzione di prodotti di origine suina. Viste le eccellenze che caratterizzano il nostro territorio, il rischio è importante, quindi bisogna agire in fretta, soprattutto con l’applicazione attenta della sorveglianza, per evitare la diffusione. Questo significa organizzare delle battute in modo da identificare e ritrovare il prima possibile eventuali carcasse di cinghiali. I sei agenti di Polizia Provinciale monitorano costantemente il territorio che però è molto esteso. Il prossimo 11 maggio incontrerò le Associazioni di Categoria e chiederò all’assessore regionale Cristiano Corazzari di raddoppiare il personale in organico per assicurare un controllo più costante e continuo. Solo così riusciremo a contrastare e contenere questo rischio che ha effetti irreversibili sull’agricoltura e sull’economia. L’appello che rivolgo a tutta la popolazione, agli agricoltori, ma anche agli escursionisti, è che qualora venga ritrovata la carcassa di un cinghiale venga segnalata immediatamente alla Polizia Provinciale allo 049 8201940».