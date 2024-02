Infortunio domestico nella Bassa: donna di 83 trovata morta

Un banale infortunio domestico si è trasformato in tragedia a Piacenza D'Adige nella bassa padovana. Una anziana di 83 anni, Elena Lanterna è stato ritrovata oggi, primo febbraio, morta in casa dai vigili del fuoco accorsi dopo l'allarme lanciato da un familiare che non aveva più notizie della donna. Da un primo riscontro effettuato dai carabinieri della Compagnia di Este, si esclude la morte violenta o la complicità di terzi. La salma è stata affidata alla famiglia per organizzare le esequie. Tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia, il primo cittadino di Piacenza d'Adige, Primo Magri. Dolore in paese dove la donna era conosciuta e apprezzata e nonostante l'età non più giovanissima, era perfettamente autosufficiente. Della vicenda è stato messo al corrente anche il pubblico ministero di turno che ha dato il nullaosta per la rimozione della salma.

La caduta dalla scala

Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, Elena Lanterna, che viveva in via Rivalon, sarebbe salita su una scala forse per pulire o cambiare una tenda. Sta di fatto che qualcosa non è andato per il verso giusto. Potrebbe aver messo un piede in fallo precipitando a terra, ma anche essere rimasta vittima di un improvviso malore. Sta di fatto che una sua cugina, nelle prime ore della mattinata odierna, non sentendola, ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Este sono arrivati sul luogo della segnalazione e dopo aver sfondato la porta d'ingresso si sono trovati di fronte alla donna a terra. I sanitari del Suem 118 intervenuti contestualmente non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Dai primi riscontri sulla salma, la morte potrebbe essere avvenuta a cavallo tra mercoledì e la giornata odierna.