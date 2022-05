Oltre 200 risorse schierate per il piano sicurezza, Padova si prepara all'arrivo di Mattarella

Misure eccezionali per l’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le forze dell’ordine cittadine sono mobilitate per la giornata di giovedì 19 maggio quando il capo dello Stato arriverà nella città del Santo per assistere all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università.

La sicurezza

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale collaboreranno per il piano sicurezza. Oltre a Mattarella ci saranno anche la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la ministra Maria Cristina Messa e i rettori delle più importanti università italiane ed estere. Per cui l’attenzione è davvero massima. Unità specializzate di polizia e carabinieri presidieranno l’area di palazzo Bo mentre per quanto riguarda la viabilità ci penseranno polizia stradale e vigili. Complessivamente, l’ordinanza del questore prevederà l’impiego di oltre 200 risorse. Gli ultimi dettagli saranno definiti durante la riunione del Cosp delle 17.30 di mercoledì 18 maggio, durante la quale verranno discusse le ultime risultanze dei sopralluoghi del pomeriggio. Parteciperanno alla riunione anche i responsabili dei servizi di sicurezza del Quirinale. «L'impegno della Questura e dei comandi delle forze di polizia e della polizia locale è stato in encomiabile nella fase di pianificazione – ha detto il questore Antonio Sbordone – Ogni amministrazione ed ente coinvolto ha dato la massima disponibilità ed importanti contributi. È un grande privilegio - ed altrettanto grande responsabilità - essere chiamati a garantire la sicurezza di un evento come questo e sono certo che il "sistema sicurezza" di Padova darà prova di grande professionalità, anche nel ridurre al minimo ogni disagio per la cittadinanza».