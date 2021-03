Campagna vaccinale: da sabato riprendono le somministrazioni per 1000 insegnanti

L'Uls 6 Euganea ha chiarito il piano vaccinale in attesa della ripartenza ufficiale con AstraZeneca. Nei prossimi giorni si apriranno le prenotazioni on line per le varie fasce di età

Ripartirà sabato la campagna vaccinale con AstraZeneca per cui nel pomeriggio è atteso il via libera definitivo da parte delle autorità nazionali di sanità pubblica. Sono circa un migliaio i soggetti del personale scolastico che potranno ricevere l'inoculazione in Fiera: si tratta di persone già prenotate da tempo. Domenica si proseguirà con altri 640 in lista e cominceranno i "recuperi" per chi questa settimana, dopo il blocco di AstraZeneca, non ha potuto ricevere la somministrazione. L'incognita è capire quanto alta sarà l'adesione. «Stiamo attendendo le indicazioni più precise- ha spiegato il dg Paolo Fortuna- manca il nullaosta che speriamo venga formalizzato entro poche ore. Le somministrazioni con Pfizer e Moderna per gli Over 80, gli anziani e gli estremamente vulnerabili proseguono senza interruzione e stiamo portando avanti anche i richiami del 21esimo giorno. Siamo pronti a ripartire con AstraZeneca non appena arriva il via libera ufficiale».

Modalità di iscrizione

Per quanto concerne la modalità di iscrizione alle liste si proseguirà con l'invio delle lettere per gli Over 80: sono appena partite quelle destinate ai classe 1937 (6.200 missive). In questi giorni l'Ulss comunicherà attraverso mail e cellulari a chi è già in lista di recarsi presso la propria sede vaccinale. Per gli altri si passerà alla modalità on line e, tempestivamente, verrà comunicato lo slot di soggetti che potranno iscriversi in un determinato periodo. Verranno chiamate in causa anche le farmacie che potranno svolgere attività di aiuto a chi abbia necessità per l'iscrizione. Per la fascia tra i 70 anni e i 79 l'auspicio è quello di coinvolgere anche i medici di base (sono circa 600 nel territorio) che potranno inoculare loro la dose.

Liste di galleggiamento

Per ciò che concerne le liste di galleggiamento in caso di dosi disponibili, queste sono già state preparate e non verranno aperte a tutti i cittadini. E' quindi inutile presentarsi nei punti vaccinali nella speranza di ricevere una dose last minute. AstraZeneca può essere infatti rimesso in frigo e le dosi vengono preparate in base alle richieste di ogni singola giornata. L'obiettivo a pieno regime dell'Uls 6 Euganea è quello di arrivare a somministrare almeno 9.500 dosi al giorno.