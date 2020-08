Quasi 4 etti di marijuana in fase di essiccazione in casa: arrestati due giovani

Piante, rami essiccati, bilancino. Due giovani che avevano tutto l’occorrente per lo spaccio sono stati arrestati dai carabinieri di Legnaro.

La vicenda

Nella giornata di domenica 30 agosto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione su ordine del tribunale di Padova a casa di un 30enne pregiudicato e un 22enne di Candiana. Hanno trovato sette piante di marijuana in fase di essiccazione (3 etti e mezzo di peso), 39 rami di pianta di marijuana del peso di poco più di due etti, 25 grammi di marijuana, 1 pastiglia di anfetamina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e ora sono ai domiciliari.