Nel campo a ridosso della strada spuntano piante di marijuana: la scoperta dopo l'appostamento

Nella giornata di lunedì 6 settembre una volante della polizia di Stato del commissariato Stanga, dopo aver notato un cittadino straniero addentrarsi nell’area verde sita tra via del Plebiscito e via Mortise, lo ha bloccato tra la fitta vegetazione, trovandolo in possesso di circa 7 grammi di hashish. Nulla in confronto a quanto rinvenuto poco dopo.

Piante

Sul posto, infatti, gli agenti hanno scoperto la presenza di 11 piantine di marijuana (nascoste in mezzo agli alberi) e alcune scatole contenenti fertilizzanti, vasi, diverse banconote da 20 e 50 euro, un coltello e dei guanti utilizzati per il confezionamento delle dosi di droga, tutto posto sotto sequestro. Lo straniero, un 18enne di origini tunisine, è stato denunciato per aver fornito false generalità ai poliziotti, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.