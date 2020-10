Coltivava piante di marijuana in casa: scoperto dai carabinieri, è stato denunciato

Tradito dal pollice verde. Aveva una coltivazione di piante di marijuana scoperta dai carabinieri di Piombino Dese.

Il fatto

Nella serata di domenica 11 ottobre i carabinieri hanno perquisito l’abitazione di un 40enne di Piombino Dese. All’interno hanno trovato cinque piante di cannabis, tutte sequestrate. L’uomo non ha potuto far nulla per evitare la denuncia per coltivazione di sostanze stupefacenti.