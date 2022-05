Nasce la piattaforma per permettere ai profughi ucraini di chiedere sostentamento economico

All'ultima riunione della cabina di regia per l'emergenza ucraina in Prefettura è stata annunciata una piattaforma per la richiesta del contributo di sostentamento per le persone in fuga dalla guerra.

La piattaforma

Mercoledì 11 maggio si è tenuta la consueta riunione in Prefettura con il prefetto Raffaele Grassi, i vertici delle forze dell'ordine, rappresentanti della Provincia, del Comune di Padova, il sindaco di Monselice Giorgia Bedin e i rappresentanti del Consolato ucraino, della Ulss 6 Euganea, della Caritas diocesana e del Centro servizio volontariato. Grassi ha annunciato l'attivazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile, della piattaforma informatica per la richiesta del contributo di sostentamento per le persone in fuga dalla guerra in ucraina. Tale contributo, che ha la finalità di offrire un primo sostegno economico nel nostro paese, è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea e non usufruisce di forme di accoglienza a carico dello Stato italiano. Ad oggi risultano presenti su territorio padovano 2.668 profughi, di cui 410 accolti nei Cas gestiti dalla Prefettura e 78 nell’hub regionale di Monselice. I minori non accompagnati sono 153.