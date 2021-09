Piazza De Gasperi, un'altra settimana di controlli

Ancora controlli, da parte della Questura di Padova, nella zona di Piazza De Gasperi. Squadra Volanti, Reparto Prevenzione Crimine e Cinofili hanno proceduto al controllo ed alla identificazione delle persone che stazionavano nell’area, intervenendo, in alcuni casi, per il rischio legato agli assembramenti. Contemporaneamente la Divisione PAS della Questura si è concentrata sulla verifica del rispetto delle regole dei locali etnici presenti nella zona di Piazza de Gasperi.

La Squadra Amministrativa, unitamente a personale della Polizia Locale - Squadra Attività Produttive e dell’U.S.L. - S.I.A.N. (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione), ha proceduto all’ispezione amministrativa del locale sito in via Trieste n 25. Nella circostanza, sono state identificate 3 persone, con precedenti a carico e, a seguito dell’attività di controllo, condotta da ciascun ufficio secondo per le proprie specifiche competenze, è stata contestata la violazione amministrativa per carenze igienico sanitarie per un importo di € 1000. Inoltre è stato immediatamente imposto lo smaltimento nei rifiuti organici di tutti gli alimenti cotti posti in vendita, conservati nel banco espositore a temperatura non adeguata.

Spaccio

Per quanto riguarda invece i controlli per prevenire lo spaccio di stupefacenti sono state fermate tre persone, di cui due minorenni. Un 25enne di nazionalità nigeriana è stato arrestato poiché sorpreso a spacciare eroina e cocaina. Oltre alla misura cautelare del Divieto di Dimora nella Regione Veneto, applicata nei suoi confronti da parte dell’Autorità Giudiziaria, ne è stata disposta l’Espulsione del Prefetto, provvedimento che, con il supporto dell’Ufficio Immigrazione, è stato eseguito mediante Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Anche due minori di 16 e 17 anni sono stati denunciati per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi, sempre dagli agenti della Squadra Mobile, a scambiare alcuni involucri di cocaina ad un 48enne di Vigonza.