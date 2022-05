Piazzetta volontariato sfregiata da una svastica

Appena il tempo di inaugurarla che qualche nostalgico ha deciso di griffarla. Siamo in piazzetta Volontariato alle Cave, all'indomani della festa e del taglio del nastro che hanno restituito alle famiglie del quartiere un non luogo completamente trasformato. «Qualcuno si è permesso di sporcare la piazza del volontariato con un simbolo osceno. Vergogna» denuncia Emanuele Alecci, presidente della Consulta nazionale del Volontariato, sulla sua pagina Facebook. Nel frattempo il Comune manda gli operai a cancellarla: «Abbiamo ripulito subito», riferisce il vicesindaco Andrea Micalizzi al Mattino di Padova «il brutto simbolo è stato realizzato dalla gomma di una bicicletta, dunque è bastata una spazzolata per rimuoverla. Questo ci fa pensare che a farla sia stato un ragazzo».Per il vicesindaco non ci sono collegamenti con gli imbrattamenti al Portello. Sul ponte monumentale infatti, qualche settimana fa, erano comparse delle svastiche, riferite al battaglione "Azov", la milizia ucraina di ispirazione neonazista, costate al Comune un migliaio di euro di restauro.