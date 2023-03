Invece di andare a scuola vanno a rubare: nei guai quattro adolescenti

Volevano sentirsi "grandi". Di andare a scuola neppure a parlarne. Ecco che ieri mattina, 29 marzo, quattro adolescenti italiani di 15 anni residenti a Piazzola sul Brenta, hanno "marinato" le lezioni e hanno cercato di divertirsi a modo loro. Peccato che l'occhio attento del responsabile di un supermercato li hanno colti in flagranza nell'atto di rubare generi alimentari. Stiamo parlando di un bottino minimo, ma è inevitabile che il gesto è da censura e adesso toccherà alle singole famiglie capire cosa sia accaduto e controllare maggiormente la crescita dei propri figli.

Cosa è successo

I carabinieri della stazione di Sarmeola hanno denunciato per furto aggravato in concorso quattro amici di 15 anni residenti a Piazzola. Il direttore di un supermercato proprio di Piazzola sul Brenta ha chiamato il 112 dopo essersi reso conto che il gruppetto stava occultando caramelle e merendine nei rispettivi zaini. In pochi minuti sul luogo della segnalazione sono arrivati i militari dell'Arma. Da una perquisizione è spuntata la refurtiva poco prima presa dagli scaffali, ma anche cosmetici rubati poco prima da un'altra attività commerciale per un valore di circa 30 euro. La merce è stata restituita ai negozianti ed i ragazzi affidati ai genitori dopo essere stati denunciati.