Sedicenne denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio

Appena sedici anni, ma già con la droga in tasca. Nei guai ieri sera, 30 luglio 2022, è finito un ragazzo residente a Piazzola sul Brenta. E' stato notato passeggiare in centro paese dai carabinieri che hanno deciso di approfondire l'accertamento. Da una perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana, un grinder e 40 euro di dubbia provenienza. Dell'attività antidroga i militari dell'Arma della Radiomobile di Cittadella hanno messo al corrente la Procura dei Minorenni di Venezia. Terminate le formalità di rito il sedicenne è stato affidato alla madre. A suo carico è scattata una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. In corso un'attività per cercare di ricostruire il giro di spaccio che l'indagato era riuscito a crearsi.