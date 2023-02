Rubano il Ducato della squadra e lo abbandonano a Vicenza

Mercoledì 8 febbraio qualcuno ha rubato il pulmino a nove posti Fiat Ducato della società sportiva Rugby Piazzola. Ventiquattro ore dopo il mezzo, indispensabile alla società per il trasporto dei giovani atleti, è stato ritrovato a Vicenza dagli agenti della Questura. Sono in corso indagini per cercare di capire chi possa aver messo a segno il reato e a cosa sia servito il mezzo prima di disfarsene. Il Ducato è stato sequestrato in attesa di essere restituito ai proprietari. Questi ultimi sperano che il mezzo sia ancora funzionante.

L'appello social

La società di Piazzola aveva subito postato sulla sua pagina Facebook un annuncio corredato da foto in cui si chiedeva a chiunque vedesse in strada il pulmino, di mettersi in contatto con le forze dell'ordine. Il presidente del sodalizio sportivo ha ricordato come quello di mercoledì sia stato l'ultimo di una serie di vandalismi ai danni della società. Un vero peccato visto il lavoro costante che il sodalizio svolge per portare avanti tutto il movimento e consentire ai giovani atleti di formarsi sia fisicamente che caratterialmente.