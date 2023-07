Il cliente dell'agriturismo con oltre un etto di "coca" sotto il cuscino

Grossi guai per una struttura ricettiva di Piazzola sul Brenta. Ieri 26 luglio, gli agenti della Squadra Mobile, con la collaborazione dei colleghi della Polizia Amministrativa hanno passato al setaccio un agriturismo dell'alta padovana. Sulla base di alcune informazioni apprese nell’ambito di attività info investigativa ed allo scopo di verificare la correttezza delle comunicazioni alloggiati effettuate dalla struttura, i poliziotti hanno operato un controllo accertando all’interno di una delle camere occupate la presenza di un uomo di 32 anni tunisino pregiudicato per furto, maltrattamenti in famiglia, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Padova. Lo stesso è risultato peraltro già espulso mediante accompagnamento alla frontiera nel gennaio del 2022,? con divieto di reingresso. In sua compagnia, un 17enne mai censito sul territorio.

Perquisizione e sorprese

Alla luce dei precedenti penali del maggiorenne, gli agenti hanno proceduto ad un più approfondito controllo e perquisizione, rinvenendo sotto al cuscino del letto occupato dal medesimo oltre un etto di cocaina in “sasso”, ed un ulteriore involucro contenente la medesima sostanza poggiato sull’altro letto. Unitamente alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati 925 euro in banconote di vario taglio e materiale utile al confezionamento della droga. All’esito dell’attività, il solo maggiorenne è stato arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria condotto alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova in attesa della convalida. Il minore è stato invece affidato ad una comunità di concerto con la Procura dei Minorenni di Venezia.

Guai per il gestore dell'agriturismo

Guai in vista anche per il titolare della struttura ricettiva, un uomo di 53 anni, essendo state accertate numerose violazioni amministrative, anche in materia di autorizzazioni e soprattutto la contravvenzione penale per l’omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dei due ospiti tunisini tramite inserimento telematico al sistema alloggiati web della Questura di Padova. Nella giornata di ieri gli è stato notificato anche un provvedimento del questore col quale è stata disposta la sospensione per trenta giorni delle licenze necessarie per la conduzione dell'attività sia di struttura ricettiva e affittacamere, che di somministrazione di alimenti e bevande.