Bloccano il camion di Etra e prelevano due dipendenti

Alle prime luci dell'alba odierna, 7 giugno, i carabinieri hanno effettuato un blitz a Piazzola sul Brenta nei confronti di due dipendenti di Etra. Gli operai si trovavano sul camion di servizio in pieno centro quando sono stati circondati da più mezzi e uomini dell'Arma. Sono stati fatti scendere e accompagnati in caserma. Al momento non è dato conoscere la finalità dell'intervento e non è dato sapere di cosa siano accusati.

Cosa è successo

All'operazione hanno partecipato sei pattuglie del comando provinciale oltre a personale in borghese. Di fronte allo spiegamento di forze dell'ordine i due operai non hanno opposto alcuna resistenza. Bisognerà capire in caserma cosa emergerà a loro carico. Nel frattempo il mezzo di lavoro è stato riportato in un vicino deposito. Al momento del blitz il traffico veicolare era pressochè nullo visto che è avvenuto proprio alle prime ore della mattinata. Un'operazione chirurgica dunque su cui ora bisognerà attendere gli esiti investigativi.